К новогодним праздникам в Пензенской области увеличат число полицейских патрулей

В Пензенской области усилили охрану общественного порядка к предстоящим праздникам. В новогоднюю ночь на улицы 51 населенного пункта выйдут 338 полицейских, 52 сотрудника Росгвардии и 170 общественников, сообщает пресс-служба УМВД региона.

На Рождество сотрудники полиции и росгвардейцы также будут следить за порядком в 180 религиозных объектах на территории области. Там в ночь с 6 на 7 января пройдут праздничные богослужения.

Патрульно-постовую службу усилят в местах массового скопления людей и вблизи площадок праздничных мероприятий. Также будут выставлены дополнительные наряды ГИБДД. Все объекты и территории, где запланированы массовые мероприятия, проверят с применением технических средств и кинологических расчетов. Для участников мероприятий организуют досмотр.

Марина Окорокова