Экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова приговорили к восьми годам лишения свободы

Верховный суд Башкирии по представлению республиканской прокуратуры ужесточил приговор бывшему владельцу ГК «Госстрой» и экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову, бывшему финансовому директору компании «Госстрой менеджмент» Павлу Степанову и экс-гендиректору ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Кириллу Бадикову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, Павлу Степанову — шесть лет, а Игорю Тюрину — семь лет. Отбывать наказание подсудимые будут в колонии общего режима.

В апреле этого года Октябрьский райсуд Уфы приговорил Кирилла Бадикова 5,5 года колонии общего режима. Павел Степанов и Игорь Тюрин получили три и четыре года условно. Гособвинение просило приговорить подсудимых к девяти годам колонии общего режима.

Как тогда установил суд, что в 2013–2021 годах под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, они заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, фигуранты уголовного дела не завершили работы и похитили не менее 1,1 млрд руб. Вину подсудимые не признали.

Недавно Кирилл Бадиков вышел на свободу, учитывая время, проведенное в СИЗО.

После оглашения решения ВС Башкирии подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Олег Вахитов