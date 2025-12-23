Нижегородского менеджера по туризму задержали с крупной партией наркотиков

В Володарском районе Нижегородской области полицейские задержали менеджера одной из туристических фирм Нижнего Новгорода. По данным полиции, нижегородец планировал забрать из тайника крупную партию амфетамина.

В дальнейшем он хотел перепродать наркотики мелкими партиями. Тайник нашли при помощи служебно-розыскной собаки. Эксперты-криминалисты установили, что в закопанном свертке находилось 968 граммов амфетамина.

В квартире задержанного сотрудники полиции нашли упаковочный материал и пакетики с предположительно наркотическими веществами. Все изъятое направлено для проведения экспертизы.

В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. На время расследование его заключили под стражу. Обвиняемый может получить до 15 лет лишения свободы.