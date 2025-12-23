Правительство Башкирии увеличило предельную стоимость техосмотра на 9,5%

Правительство Башкирии установило предельный размер платы за техосмотр транспортных средств на 2026 год. Его максимальная стоимость, вне зависимости от вида транспорта, увеличится на 9,5% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для легковых автомобилей предельный размер установлен в размере 1,15 тыс. руб. (в этом году он составлял 1,05 тыс. руб.).

Для микроавтобусов с вместимостью от восьми человек и массой до 5 тонн максимальная плата за техосмотр достигнет 2,07 тыс. руб., для автобусов массой от 5 тонн — 2,5 тыс. руб.

За техосмотр грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн придется заплатить до 1,24 тыс. руб., а если грузовик весит от 3,5 до 12 тонн, то не более 2,42 тыс. руб. Техосмотр наиболее тяжелых грузовиков обойдется в максимальные 2,61 тыс. руб.

Этот размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств является предельно максимальным и может самостоятельно понижаться операторами технического осмотра, отмечается в документе.

В нынешнем году предельная стоимость техосмотра в Башкирии повышалась на 5,8% к уровню 2024 года. С января прошлого года максимальный размер вырос на 7,2%.

Майя Иванова