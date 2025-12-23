В Астраханской области резко ухудшилась ситуация с гриппом и ОРВИ

В Астраханской области ухудшается ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 15 по 21 декабря показатель вырос в 1,5 раза. По региону заболеваемость в целом выросла на 149%, в Астрахани — на 153%.

Больше всего заболевших отмечают среди детей 7–14 лет, их число выросло на 200%. На 164% больше стало заболевших в возрасте от 0 до 2 лет, на 185% — от 3 до 6 лет. Ситуация со взрослым населением стабильна.

В регионе, по сообщению астраханского Роспотребнадзора, циркулируют вирусы гриппа А (H3N2), известного как «гонконгский грипп», и вирусы негриппозной этиологии. В области уровень заболеваемости на 249% превышает норму, в Астрахани — на 267%.

За прошедшую неделю в инфекционные стационары региона с ОРВИ госпитализировали 678 человек.

Марина Окорокова