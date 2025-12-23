В ХМАО перестанут вручать подарки «Расту в Югре» новорожденным детям мигрантов

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО--Югры) приняли поправки в закон об ограничении меры поддержки в виде подарка «Расту в Югре». Его смогут получить только дети, у которых хотя бы один из родителей является гражданином России.

Помимо этого, по действующим нормам ребенок уже должен быть зарегистрирован на территории Ханты-Мансийского автономного округа. «Меры поддержки должны быть адресными, прежде всего, ориентированными на жителей нашего региона – тех, кто получает здесь образование, работает, создает семьи, вносит существенный вклад в развитие автономного округа»,– цитирует пресс-служба правительства округа главу региона Руслана Кухарука.

Подарок «Расту в Югре» — это мультиконтентная пластиковая карта номиналом в 20 тыс. руб. Ее вручают одному из родителей в случае рождения ребенка.

Анна Капустина