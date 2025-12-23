Открытие памятника архитектору Маргарите Куприяновой могут перенести на 2026 год

Памятник главному архитектору города Черниковска (ныне — микрорайон Черниковка в составе Уфы) Маргарите Куприяновой еще не готов к открытию, несмотря на то, что скульптура уже установлена на одноименной аллее рядом с площадью имени Орджоникидзе, сообщает UTV со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, скульптуре не хватает грани постамента, для которого требуется дымовский гранит из Карелии. В городском управлении коммунального хозяйства материал пока не получили.

Установку памятника Маргарите Куприяновой, спроектировавшей застройку Черниковска, весной 2024 года анонсировал тогдашний глава Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов. На 2024-2025 годы планировался поиск финансирования для строительства. Конкурс на лучший эскиз памятника, состоявшийся еще в 2021 году, выиграл скульптор и художник Ханиф Хабибрахманов.

Проект памятника вызвал критику общественности. В частности, против эскиза высказывалось движение «Архзащита Уфы». В конце прошлого года главное управление архитектуры города сообщило о доработке проекта и привлечении к работе профессионального сообщества архитекторов и скульпторов.

Скульптуру установили на входе в Аллею имени Маргариты Куприяновой 20 декабря. На сегодня она ограждена и обернута в пленку.

Идэль Гумеров