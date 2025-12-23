Ульяновская область вошла в ТОП-5 регионов по голосованию за подключение сел к интернету

Минцифры РФ в своем Telegram-канале во вторник сообщило об итогах голосования россиян за подключение в 2026 году сельских населенных пунктов к интернету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Минцифры, Ульяновская область вошла в пятерку самых активных регионов по голосованию. Кроме нее в число самых активных вошли Башкортостан, Татарстан, Омская и Челябинская область.

Голосование в 2025 году длилось с 25 августа по 9 ноября, в нем приняли участие почти 600 тыс. человек. Всего в следующем году интернет появится в 1,5 тыс. деревень и сел России, где будут установлены базовые станции 2G/4G. Окончательный список населенных пунктов, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения. Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 года, за это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сел, сообщает Минцифры, отмечая, что до 2030 года связь должна быть обеспечена во всех населенных пунктах России с численностью от 100 до 1000 человек.

Андрей Васильев, Ульяновск