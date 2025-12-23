Стоматологии не снижают оборотов

В 2026 услуги стоматологов станут дороже на 10-15%, об этом “Ъ FM” рассказали представители рынка. По оценкам «Т-Бизнеса», в 2024-м общие обороты стоматологической отрасли по всей стране выросли на 26% год к году. В том числе из-за роста среднего чека на 10%, до 8 тыс. руб. А обороты клиник, по данным «Чек Индекса», увеличились на 36%. На этом фоне многие москвичи стали активно лечиться в регионах, в частности, в Брянской, Смоленской, Пензенской и Ульяновской областях.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Ортодонтическое лечение в регионах дешевле, но его качество иногда вызывает вопросы, подчеркнула владелица и директор клиники «Современная стоматология» Валерия Дмитриева: «Действительно в следующем году будет повышение цен на 10-15%. Согласно нашей инфляции, я думаю, что так и будет. Мы в первые три месяца не планируем менять прайс, у нас прошли закупки в декабре, так что на первый квартал 2026 года мы себя обеспечили. Конечно, небольшой процент пациентов еще ездят в какие-то ближайшие города, но мы потом сталкиваемся с осложнениями после такого лечения. Потому что если что-то происходит, какие-то ухудшения состояния после операции, установки имплантов, коронок, пломб, лечения каналов, то человек не может быстро добраться до своего врача и ему приходится все равно в Москве искать специалиста, снимать это обострение и лечиться».

В прошлом году оборот частных стоматологий вырос на 18%, почти до 713 млрд руб. Емкость рынка этого года эксперты оценили в 800-840 млрд руб. Отрасль все еще сильно зависит от импортных расходников и техники. При этом в лидерах — по-прежнему европейские и американские производители, хотя расширяются поставки из Южной Кореи, а также Китая и Израиля, рассказал управляющий партнер DentalData Максим Боровиков. Он отмечает, что сдержать рост цен на услуги в этом году удалось в том числе и благодаря крепкому рублю: «Мы не видим какого-то колоссального прироста. Средний чек на стоматологическом рынке вырос примерно на 13-16% в зависимости от региона, где-то даже еще меньшими темпами. Например, в Москве в ноябре он увеличился до внушительной цифры 19,5 тыс. руб., но при этом динамика к предыдущему ноябрю составила всего плюс 11%. Ожидаем, что на уровне 10-12% по рынку средний чек вырастет.

Играет свою роль еще то, что его структура меняется, потому что у нас более дорогие услуги становятся все популярнее. Все больше людей занимаются имплантацией, лечением зубов. При этом свободных денег у россиян все меньше. И на этом фоне повышать средний чек значительно ни одна клиника не станет, ведь это приведет к падению выручки. Вместе с тем изменение НДС тоже, конечно, отразится на рынке. Пусть налог напрямую не влияет на все медицинские услуги, но это уменьшает долю свободных денег в кошельке россиян. Так что потенциальное снижение трафика может привести к тому, что клиники станут повышать цены на сопоставимые величины, чтобы хотя бы сохранять ту выручку, которая у них есть».

На стоимость услуг влияет и дефицит кадров в отрасли, оплата труда стоматологов растет на 20-30% ежегодно, говорят аналитики. По данным «Медицинского вестника», среди врачей стоматологи-ортопеды на втором месте по зарплатам. Их месячная ставка — от 500 тыс. руб. Больше зарабатывают только гинекологи-репродуктологи. При этом, согласно исследованию сети клиник «Будь здоров», страховой компании «Ингосстрах» и портала SuperJob, медицина остается в топ-7 отраслей с высокой потребностью в кадрах.

Екатерина Вихарева, Юлия Савина