Госэкспертиза одобрила проект центра трансплантации в Казани

Проект строительства межрегионального центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии в Казани получил положительное заключение управления государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре. Соответствующая информация опубликована в едином государственном реестре заключений.

Центр разместится в новом корпусе Республиканской клинической больницы на Оренбургском тракте.

Как сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в республике действуют 5 центров трансплантологии: в Детской клинической больнице, РКБ, МКДЦ, челнинской больнице скорой помощи им. Р. Акчурина и городской больнице № 7 в Казани.

С начала года в Татарстане провели 123 операции по пересадке почек, 76 — печени, 26 — сердца.

Анна Кайдалова