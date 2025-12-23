Агроэкспорт: Россия в 2025 году может побить свой рекорд по экспорту шоколада

За девять месяцев 2025 года Россия экспортировала 151 тыс. т шоколадных изделий на общую сумму $629 млн. Объем поставок в стоимостном выражении увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Агроэкспорт.

В топ-5 импортеров вошли Казахстан ($192 млн), Белоруссия ($123 млн) и Узбекистан ($68 млн).

В Агроэкспорте считают, что в этом году Россия может побить собственный рекорд 2021-го, когда экспорт достиг $864 млн. За период с января по сентябрь того года объем экспорта в стоимостном выражении был на 10% ниже показателя 2025 года.