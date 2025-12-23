Госдума приняла за год 588 законов

Государственная дума приняла за 2025 год 588 федеральных законов, 70% из них — при поддержке всех фракций. Об этом на заключительном пленарном заседании осенней сессии сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (слева)

118 законов были направлены на развитие экономики, 82 — социальной сферы, 55 — касались вопросов обороны и безопасности, 162 — государственного строительства, еще 91 — бюджетной, налоговой и финансовой политики. 71% принятых документов — законы прямого действия. Спикер призвал депутатов наращивать эту долю в будущем. Он также сообщил, что более 60% законопроектной повестки формируется депутатами и сенаторами.

«Разрешите вам передать слова благодарности за работу от нашего президента Владимира Владимировича Путина и пожелания успехов в работе в следующем году»,— сказал Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у Государственной думы «многое получается», в том числе благодаря поддержке парламентаризма со стороны президента России.

В 2024 году Госдума приняла 564 закона, в 2023 году — рекордные 694 закона. Предыдущий рекорд был поставлен годом ранее: в 2022-м депутаты приняли 653 закона.

Степан Мельчаков