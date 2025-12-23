Госдума приняла за год 588 законов
Государственная дума приняла за 2025 год 588 федеральных законов, 70% из них — при поддержке всех фракций. Об этом на заключительном пленарном заседании осенней сессии сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Вячеслав Володин (слева)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
118 законов были направлены на развитие экономики, 82 — социальной сферы, 55 — касались вопросов обороны и безопасности, 162 — государственного строительства, еще 91 — бюджетной, налоговой и финансовой политики. 71% принятых документов — законы прямого действия. Спикер призвал депутатов наращивать эту долю в будущем. Он также сообщил, что более 60% законопроектной повестки формируется депутатами и сенаторами.
«Разрешите вам передать слова благодарности за работу от нашего президента Владимира Владимировича Путина и пожелания успехов в работе в следующем году»,— сказал Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у Государственной думы «многое получается», в том числе благодаря поддержке парламентаризма со стороны президента России.
В 2024 году Госдума приняла 564 закона, в 2023 году — рекордные 694 закона. Предыдущий рекорд был поставлен годом ранее: в 2022-м депутаты приняли 653 закона.