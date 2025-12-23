В Балаково за 116,4 млн руб. отремонтируют водопровод под судоходным каналом

Администрация Балаково Саратовской области ищет подрядчика для капитального ремонта подземного водопровода диаметром 40 см, проходящего по дну судоходного канала в районе ГКБ. На аукцион выставлен лот с начальной ценой 116,4 млн руб., заявки от участников принимаются до 13 января 2026 года. Информация появилась на площадке ЕИС «Закупки».

Заказчиком работ выступает МУП «Балаково-Водоканал». По условиям контракта подрядчик отремонтирует первую и вторую нитки дюкера и камеры на них. После монтажа исполнитель должен очистить, промыть и продезинфицировать трубопровод. Новые трубы будут шире — диаметром 50 см.

Кроме капитального ремонта в смету входят подготовительные работы по очистке площадок от кустарника и мелколесья, земляные работы и услуги по вывозу и захоронению грунта. Работы подрядчик должен выполнить до 1 октября 2026 года.

Марина Окорокова