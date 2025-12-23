Советнику орловского губернатора продлили арест в СИЗО до конца января

Орловский областной суд продлил до 23 января арест советника губернатора Сергея Лежнева, обвиняемого в нескольких десятках эпизодов мошенничества. Это следует из картотеки дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Лежнев находится под стражей с конца мая 2024 года. Его задержали по уголовному делу о хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Позже в его отношении полиция возбудила еще несколько дел, касающихся мошенничества при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу и во время командировок Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР).

В данный момент в деле господина Лежнева также есть эпизоды об ограничении конкуренции на торгах (ч. 3 ст. 178 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Вину советник не признает.

Подробнее о деле Сергея Лежнева — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев