Ребенку-инвалиду из Дюртюлей выдали лекарства только после реакции прокуратуры

Благодаря вмешательству Дюртюлинской межрайонной прокуратуры 14-летний ребенок-инвалид получил лекарства, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Поводом для реакции надзорного ведомства стала жалоба местной жительницы на нарушение прав ее сына, который страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме лекарств. В июле его мать обратилась в медицинскую организацию по вопросу льготного лекарственного обеспечения, но ее заявление своевременно не рассмотрели, а в выдаче лекарств пациенту неправомерно отказали.

Прокуратура внесла главному врачу Дюртюлинской центральной районной больницы представления об устранении выявленных нарушений. Заведующая детской поликлиникой привлечена к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова