Продукция АО «Березниковский содовый завод» подтвердила статус одной из лучших в России

Продукция АО «Березниковский содовый завод» (входит в холдинг «Росхим») — кальцинированная сода марок А и Б — удостоена знака отличия «100 лучших товаров России». По итогам федерального этапа конкурса 2025 года продукция предприятия подтвердила высокое качество и получила право на использование престижного знака в течение двух лет.

АО «БСЗ» — постоянный участник конкурса с 2013 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Эксперты отмечают стабильно высокий уровень качества продукции завода. Путь к победе включает успешное прохождение регионального этапа, на котором оцениваются все аспекты деятельности предприятия: от качества сырья и технологий до экологической политики и логистики. Победители регионального отбора получают право представлять свой край на федеральном уровне, где финальное решение принимает авторитетная экспертная комиссия.

«Системная работа по подготовке к конкурсу — неотъемлемая часть производственной культуры нашего предприятия и проверка бизнес-процессов на соответствие лучшим практикам. Право маркировать продукцию знаком «100 лучших товаров России» до конца 2027 года — это маркетинговое преимущество и серьезное обязательство перед потребителями. Для наших партнеров по всей стране это объективное подтверждение, что они работают с надежным поставщиком высокого уровня», — комментирует начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева.

Кальцинированная сода марок А и Б — ключевая продукция Березниковского содового завода, широко используемая в стекольной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, черной металлургии, а также в производстве моющих и чистящих средств. Ее стабильные характеристики и высокое качество обеспечивают эффективность технологических процессов потребителей.

Получение знака «100 лучших товаров России» подчеркивает лидирующие позиции АО «Березниковский содовый завод» на рынке и его приверженность стратегии безупречного качества.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», который проходит при поддержке Росстандарта и Министерства промышленности и торговли РФ, уже более 25 лет является ориентиром качества для потребителей и бизнеса. В 2025 году программа конкурса особое внимание уделяет вкладу отечественных товаров в импортозамещение и технологический суверенитет, отмечая продукцию, которая соответствует строжайшим стандартам и формирует основу для развития промышленности страны.

АО «Березниковский содовый завод»