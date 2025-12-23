В Ульяновске оглашен приговор девятерым распространителям наркотиков

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор девятерым жителей региона, признанным виновными в покушении (ч. 3 ст. 30, до трех четвертей максимального срока наказания) на сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере («а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и особо крупном размере (ч. 5 228.1 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области, в период с ноября 2023 года по июль 2024 года пять женщин и четверо мужчин, «получая через мессенджер указания определенного лица», размещали в тайниках на территории Ульяновской области наркотики для их сбыта. В ходе спецмероприятий все они были задержаны, а в дальнейшем привлечены к уголовной ответственности.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил членов ОПГ к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 лет с отбыванием наказаний в колониях общего, строгого и особого режимов.

Андрей Васильев, Ульяновск