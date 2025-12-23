По итогам 2025 года медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в Казани достигла 257 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квадратный метр в новостройках Казани подорожал до 257 тысяч рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Квадратный метр в новостройках Казани подорожал до 257 тысяч рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рост стоимости составил 2,4% за месяц и 14,3% за год. В этом месяце по сравнению с ноябрем предложение на первичном рынке сократилось на 5,3%, за год же оно увеличилось на 10,6%.

За 11 месяцев 2025 года в Казани по договорам долевого участия продано более 8,1 тыс. квартир в новостройках (свыше 360 тыс. кв. м). Медианная полная стоимость квартир составила 14,2 млн руб.

В среднем по городам-миллионникам России медианная цена квадратного метра первичной недвижимости составила 204 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1,9% и за год на 15,2%. Рост стоимости сопровождается сокращением предложения и активизацией спроса на новостройки.

Анна Кайдалова