В Волгограде строят водовод под ВДСК за 78 млн рублей

В Волгограда начали строительство нового водовода в Красноармейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

19 декабря городской водоканал заключил контракт стоимостью 76,7 млн руб. с ООО «ВолгаТеплоСервис» (ВТС). Согласно проекту, компания должна проложить коммуникации под Волго-Донским судоходным каналом в створе ул. Удмуртской. Общая протяженность новой линии водоснабжения составит 230 метров, а диаметр труб – 700 мм.

По информации «ЕИС Закупки», работы должны быть завершены к июлю 2027 года. В администрации Волгограда отметили, что строительство нового водовода позволит сформировать резервные мощности для обеспечения коммунальными ресурсами новых жилых районов и улучшить водоснабжения существующих домов.

Ранее, 16 декабря, водоканал заключил с тем же ВТС контракт стоимостью 61,8 млн руб. на строительство двух ниток сетей водовода по ул. им. Вучетича до кинотеатра «Юбилейный» по проспекту им. Героев Сталинграда,3 в Красноармейском районе. На этом объекте работы планируют закончить к декабрю 2026 года.

Нина Шевченко