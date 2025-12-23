Инфляция в Челябинской области замедлилась до 6,1% в ноябре

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Челябинской области составила 6,1%, уменьшившись к октябрю на 1,3 процентных пункта. Это ниже, чем в целом по стране (6,64%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского управления Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары замедлился до 7,6% после 9,2%. Увеличилась стоимость огурцов, сладкого перца, помидоров из-за роста затрат производителей на освещение и обогрев теплиц с наступлением холодов. Традиционно подорожали овощи борщевого набора: белокочанная капуста, свекла, морковь, картофель. Вместе с тем сезонное поступление в торговые сети апельсинов и груш и укрепление рубля привели к снижению цен на эти фрукты. Выросла стоимость куриных яиц, так как для поддержания рентабельности птицефабрики перекладывали в цены накопленный рост издержек. Продолжил дешеветь сахар. Это во многом связано с высоким урожаем сахарной свеклы в 2025 году, а также большими запасами сахарного песка на складах. Снизились в цене хлеб и макароны после рекордного урожая зерновых в регионе.

Инфляция на непродовольственные товары после 3,6% в октябре составила 3,2% в ноябре. Подорожали трикотажные и меховые изделия. Производители переносили в цены возросшие издержки на сырье и материалы, логистику, оплату труда. Снизились цены на смартфоны, телевизоры, бытовую технику и электротовары, потому что в октябре–ноябре несколько укрепился рубль. Стали дешевле инструменты и строительные материалы — дрели, триммеры, рубероид, еврошифер, обрезная доска, цемент и кирпич. Спрос на них сократился из-за окончания дачного сезона и завершения наружных работ по строительству загородных домов. Уменьшились цены на бензин. С одной стороны, это обусловлено сезонным снижением спроса, с другой — постепенным восстановлением объемов производства нефтепродуктов.

Инфляция на услуги оказалась на уровне 8% после 9,8% в середине осени. Заметнее всего увеличились цены на услуги пассажирского транспорта из-за сезонного роста интереса к поездам в преддверии новогодних праздников. Кроме того, с 1 ноября в регионе повысили тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Подорожал отдых за границей. Наиболее заметно выросли цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии. Одна из основных причин — сезонное перераспределение спроса на эти направления.

Виталина Ярховска