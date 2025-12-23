В Челябинской области объем автокредитов снизился почти на 40% за год

За 11 месяцев 2025 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 36,9 млрд руб. Показатель снизился на 38,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Аналитики НБКИ отмечают, что Челябинская область стала одним из регионов, где зафиксировано наибольшее сокращение объемов выданных автокредитов. Также в список вошли Ростовская и Московская области, где показатели снизились на 41,2% и 39% соответственно, Санкт-Петербург и Москва — по -37,4% в каждом.

«Падение выдачи автокредитов в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Этому также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России объем автокредитов за январь-ноябрь составил 1,3 млрд руб., что на 34,2% меньше, чем в прошлом году.