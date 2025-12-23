Жительницу Можги оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей

Две девочки пострадали в Можге по вине матери. Их госпитализировали с серьезным дефицитом массы тела. Можгинский райсуд вынес приговор 38-летней метсной жительнице (ст. 156 УК, до трех лет лишения свободы), обязав ее выплатить штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении не признала, пояснив, что детей своих любит, кормила и ухаживала за ними, обращалась с детьми в медицинское учреждение по поводу простудных заболеваний. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, по рекомендации врачей временно передавала детей в дом ребенка»,— говорится в сообщении.

Суд установил, что в течение 2024 года обвиняемая систематически не исполняла свои родительские обязанности в отношении малолетних дочерей-близнецов.

Она не обеспечивала им должное питание и не следовала медицинским рекомендациям. В результате дети подсудимой были госпитализированы с дефицитом массы тела в Можгинскую районную больницу.

Суд избрал меру пресечения в виде штрафа размером 20 тыс. руб. с рассрочкой платежа на 10 месяцев.