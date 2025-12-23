Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы и своего верного союзника Джеффа Лэндри спецпредставителем по Гренландии. Тем самым, указывают эксперты, господин Трамп поставил вопрос Гренландии в один ряд с урегулированием на Украине и на Ближнем Востоке. Наблюдатели размышляют о интересе господина Трампа к Гренландии и важности острова для США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Луизианы Джефф Лэндри и президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Губернатор Луизианы Джефф Лэндри и президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Если Трамп упорно считает Гренландию целью своей политики безопасности, то это также связано с желанием вписать свое имя в учебники истории

Дональд Трамп хочет быть президентом, который расширил территорию США. Это позволило бы вписать его имя в учебники истории и обеспечить ему особый статус… Речь идет о президенте, который всю свою жизнь, еще будучи частным лицом, называл своим именем отели по всему миру. И который сейчас написал свое имя на центре имени Кеннеди в Вашингтоне, и который расширил Белый дом, добавив к нему новую пристройку… Очевидно, что он озабочен увековечиванием своего наследия.

Нужно сделать шаг назад и взглянуть на общую картину — Трамп сам примет решение

Трамп смотрит на мир иначе, не так, как мы привыкли за последние 70–80 лет. Его не особо интересует международное право, право на самоопределение и суверенитет. Он просто хочет, чтобы ему позволили принимать решения, и если ему не придется за это платить в политическом плане, то он сможет это сделать.

Дания в ярости из-за назначения Трампом «совершенно неприемлемого» посланника в Гренландии

В докладе, опубликованном датскими спецслужбами в этом месяце, США названы угрозой безопасности страны. А службы безопасности острова несут «ночную вахту», круглосуточно отслеживая последние события в Белом доме. «Я думаю, что долгосрочная американская стратегия — захватить Гренландию»,— говорит Джули Радемахер, работавшая советником правительства Гренландии.

Трамп назначает специального посланника в Гренландии, что возмущает Данию

Судя по всему, это первый случай, когда США назначили специального посланника для Гренландии. Таким образом, остров с населением менее 60 тыс. человек вошел в небольшую группу внешнеполитических приоритетов Трампа наряду с Украиной и Ближним Востоком… Большая часть Гренландии находится за Полярным кругом, где мировые державы борются за контроль над Северным полюсом, чтобы получить доступ к неиспользованным природным ресурсам и новым судоходным коридорам. А в Гренландии добывают важнейшие полезные ископаемые, которые привлекли внимание высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц