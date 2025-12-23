На Ставрополье сформировали аварийный запас труб для водоснабжения

Ставропольский край активно формирует аварийный запас материально-технических ресурсов. Этот запас помогает оперативно устранять аварии на объектах водоснабжения. В 2026 году власти планируют пополнить его трубной продукцией на замену 70 км сетей, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рябикин отметил ключевую роль запаса. В 2025 году объем трубной продукции вырос на 63% по сравнению с 2024 годом. Теперь он достиг 65,8 км. Александр Рябикин подчеркнул, что ежегодное увеличение запасов решает проблемы с водой в сжатые сроки. Хронический износ сетей в засушливых районах, особенно на Кавминводах, провоцирует регулярные перебои.

В 2025 году регион направил на водоснабжение и водоотведение 12,7 млрд руб. Эти средства обеспечили обновление проблемных участков в 19 муниципальных округах. Коммунальщики заменили сети в Туркменском, Труновском, Петровском, Кочубеевском, Новоалександровском, Андроповском, Новоселицком, Александровском, Минераловодском, Курском, Ипатовском, Советском, Кировском, Изобильненском, Красногвардейском, Апанасенковском, Грачевском, Арзгирском и Нефтекумском округах. Федеральные и краевые программы покрыли большую часть расходов. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» выделил свыше 212 млн руб. на ремонт восьми объектов водоснабжения.

Краевые власти оценивают потребности в ремонте систем водоснабжения и водоотведения выше 100 млрд руб. Половина этой суммы приходится на курорты Кавминвод, где турпоток перегружает сети. В 2026–2028 годах регион ждет еще 12,3 млрд руб. на модернизацию. Проекты уже улучшили положение для 400 тыс. жителей. До 2030 года власти рассчитывают вложить свыше 70 млрд руб., чтобы довести надежность систем до федеральных норм.

В Ставрополе реконструировали очистные сооружения на ул. Ленина. Их мощность выросла на 50 тыс. куб. м воды в сутки. Это снизило риски дефицита в пиковые периоды. В сельских районах построили артезианские скважины в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа и резервуары в ауле Эдельбай Благодарненского округа. Новый водовод обеспечит водой 24,5 тыс. человек в семи населенных пунктах, включая Юцу, Этоку и Садовое. Аварийный запас доказал эффективность ранее. В 2023 году выдали 47 км труб. В 2024-м пополнили его на 40 км за 52 млн руб.

