По Ярославлю будет ходить «патруль из снеговиков»

По улицам Ярославля в период с 26 декабря по 11 января будет ходить «новогодний патруль из снеговиков», который будет зазывать жителей и гостей города на мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Елена Волкова на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

На заседании рассматривался вопрос праздничной программы. Одним из главных событий ближайших дней является открытие главного катка на Советской площади. Концертная программа начнется в 19:30 26 декабря. В ней задействованы творческая группа цирка, фигуристы, хоккеисты и конькобежцы. Каток будет работать с 10:00 до 00:00 — с воскресенья по четверг, с 10:00 до 2:00 — с пятницы по субботу. С того же дня по улицам города начнет ходить «патруль из снеговиков».

«Уже разработаны маршруты для снеговиков. Эти снеговики будут приглашать ярославцев и гостей города на концертные и игровые программы. Они будут проходить по улицам с музыкальным сопровождением и предлагать всем, кто встречается у них на пути, небольшой интерактив. С ними можно будет сделать интересные фотографии»,— рассказала госпожа Волкова.

Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января состоится на четырех городских площадках: на Советской площади, у ДК «Нефтяник», «Гамма» и «Энергетик». Время концертных программ — с 1:00 до 3:00. На главной площади выступят фольклорная группа «Услада» и кавер-группа «Фрэш».

1 января в 14:00 состоится традиционная «Трезвая пробежка» по центру города дистанцией 2,5 км со стартом на Волжском бульваре.