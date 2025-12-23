Бюджет Татарстана на 2025 год увеличат на 21,4 млрд рублей

В Татарстане предложили увеличить доходную часть бюджета республики в 2025 году на 21,4 млрд руб. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2025–2027 годы находится на предварительном рассмотрении.

Основной рост планируется за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, межбюджетных трансфертов и других безвозмездных поступлений. План по налогу на прибыль организаций увеличен на 17,8 млрд руб., налог на имущество организаций — на 1 млрд руб., налоги на совокупный доход — на 464,5 млн руб.

Неналоговые доходы бюджета предложено увеличить на 667,2 млн руб. за счет доходов от использования государственного имущества, платных услуг, штрафов и компенсаций. Безвозмездные поступления, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета, увеличиваются на 3,3 млрд руб. Дополнительные средства направят, в том числе, на поддержку агропромышленных предприятий, временное трудоустройство работников, дотации муниципалитетам и другие направления.

Расходная часть бюджета также увеличивается на 21,4 млрд руб.

В общем в бюджет на 2025 год прогнозируются доходы в сумме 597,8 млрд руб., расходы — 615,1 млрд руб., с сохранением дефицита в 17,3 млрд руб.

Анна Кайдалова