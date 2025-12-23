Жителю Бурятии выплатили компенсацию за полученную 50 лет назад травму

Житель Бичурского района Бурятии выиграл суд у отделения Социального фонда России по республике. Он добился признания производственной травмы, полученной в 1974 году, и выплаты компенсации за нее. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии, заявителю единовременно выплачено около 62 тыс. руб. и назначена ежемесячная компенсация 6 тыс. руб.

В суде установлено, что в сентябре 1974 года заявитель работал в одном из колхозов Саратовской области, где получил тяжелое повреждение левого глаза металлическим осколком. В дальнейшем после длительного стационарного лечения ему была назначена третья группа инвалидности.

Суд первой инстанции принял решение удовлетворить иск и признал право пострадавшего на получение материальной компенсации. Ответчик пытался обжаловать решение, но проиграл как в апелляционной, так и кассационной инстанциях, оставивших решение суда первой инстанции без изменения.

Влад Никифоров, Иркутск