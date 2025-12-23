ЕР будет согласовывать часть трат депутатских фондов в нижегородском заксобрании

Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил направлять треть расходов депутатских фондов однопартийцев в заксобрании на задачи муниципалитетов по решению местных политсоветов ЕР. Об этом сообщил заместитель секретаря реготделения партии, мэр Арзамаса Александр Щелоков по итогам партийной конференции 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это и ответственность поднимет (общую), и задуматься заставит, куда деньги направляются, и контроль у людей будет больше. Спасибо всем, кто проработал инициативу»,— написал господин Щелоков.

Сейчас депутатский фонд в заксобрании Нижегородской области составляет 5 млн руб. Эти средства по запросам депутатов направляют из областного бюджета на поддержку школ, детсадов и других учреждений.

Добавим, в 2026 году будет избираться новый созыв заксобрания.

Галина Шамберина