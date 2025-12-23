Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЕР будет согласовывать часть трат депутатских фондов в нижегородском заксобрании

Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил направлять треть расходов депутатских фондов однопартийцев в заксобрании на задачи муниципалитетов по решению местных политсоветов ЕР. Об этом сообщил заместитель секретаря реготделения партии, мэр Арзамаса Александр Щелоков по итогам партийной конференции 22 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это и ответственность поднимет (общую), и задуматься заставит, куда деньги направляются, и контроль у людей будет больше. Спасибо всем, кто проработал инициативу»,— написал господин Щелоков.

Сейчас депутатский фонд в заксобрании Нижегородской области составляет 5 млн руб. Эти средства по запросам депутатов направляют из областного бюджета на поддержку школ, детсадов и других учреждений.

Добавим, в 2026 году будет избираться новый созыв заксобрания.

Галина Шамберина