В Башкирии выберут новый состав молодежного парламента

В Башкирии формируется новый, восьмой созыв Молодежной общественной палаты при Курултае по новым правилам, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Ранее региональный парламент увеличил состав палаты с 35 до 45 членов и продлил срок их полномочий с трех до пяти лет. Кроме того, депутаты наделили Молодежную общественную палату правом самостоятельно вносить законопроекты в парламент.

На итоговом заседании осенней сессии 18 декабря глава Башкирии и президиум Курултая представили по 10 кандидатов. Еще 25 делегатов должны выдвинуть общественные объединения. Претендентов могут выдвинуть советы муниципальных образований, политические партии, молодежные организации, в том числе социально ориентированные НКО и советы молодых ученых.

В эти дни, до 28 декабря включительно, ведется прием заявок на участие в конкурсе.

Большинство палаты будет формироваться на конкурсной основе.

Майя Иванова