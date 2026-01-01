Культурный год

В 2025 году в Татарстане прошли кинофестивали, модные показы, а также театральные, музыкальные и цирковые представления. Среди наиболее ярких событий — проведение в Казани международного музыкального фестиваля «Новая волна», Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар», IX Fashion Iftar, национальной театральной премии «Золотая маска», а также показ новых программ Казанского цирка.

IX Fashion Iftar

Культурный 2025 год в Казани открыло мероприятие, приуроченное к месяцу Рамадан и объединившее моду и религиозные взгляды жителей республики.

20 марта в выставочном центре «Казань Экспо» прошел IX Fashion Iftar — ежегодное закрытое мероприятие для женщин, включающее показ мод и разговение. В этом году событие было посвящено культуре Востока; главным цветом оформления был выбран оранжевый, символизирующий бескрайние пустыни и восточные специи.

«Я стала надевать платок в 15 лет и помню, какой вакуум возникает в первое время в гардеробе, буквально на все случаи — один-два платка. Аудитории мы хотим показать, что одеваться можно по-разному, что есть много направлений моды — одни более религиозные, другие светские», — поделилась организатор мероприятия и автор идеи — эксперт в области благопристойной моды, блогер Джаннат Мингазова.

В этом году Fashion Iftar продлился два дня: в первый день участницы знакомились с коллекциями дизайнеров, во второй — посещали бизнес-лекции с участием спикеров из Москвы.

Свои коллекции на показе представили Алсу Кузнецова, Гузель Валишина и Луиза Скипина, а также такие бренды, как Lusi и «Бюро Бану». Важным событием стал показ Зайнаб Ситдиковой (бренд Sahara) — во время выступления все модели вышли на подиум в никабах.

«Мирас» в Казанском цирке

В Казанском цирке впервые за 135 лет поставили национальный татарский спектакль-фэнтези «Мирас». Премьера состоялась 12 июня 2025 года. Бюджет постановки составил около 100 млн руб., по подсчетам «Ъ», кассовые сборы за время показов в Казани достигли примерно 240 млн руб.

Шоу полностью посвящено татарской культуре и объединяет цирковое искусство, современные технологии и народные традиции. В номерах участвуют персонажи сказок, звучат татарские мелодии, а в визуальном оформлении использованы символы республики. Представление шло на татарском языке с синхронным переводом на русский на больших экранах.

«„Мирас“ создавался на основе национальных традиций, на основе татарской культуры», — рассказал режиссер шоу, заслуженный артист России Андрей Шарнин.

В октябре Казанский цирк представил новую программу — экстрим-шоу «Одержимые». Бюджет постановки составил 30 млн руб. Проект реализован совместно с мультимедиа-студией Formate, организатором международного фестиваля медиаискусств «НУР». В номерах участвовали как казанские артисты, так и приглашенные звезды.

«Золотая маска»

Летом 2025 года церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» впервые прошла в Казани.

Торжественная церемония состоялась 26 июня в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. В рамках мероприятия в столице Татарстана также прошло театральное шествие по центру города с участием ведущих российских трупп, театральных артистов, студентов творческих вузов и уличных перформеров.

В конкурсной программе приняли участие 44 спектакля из разных регионов России. Всего по итогам церемонии было вручено 38 наград: шесть — в основной номинации «Лучший спектакль», 25 — в частных категориях, пять специальных премий жюри, а также две новые награды — специальные премии президента «Золотой маски» и сопредседателя Союза театральных деятелей России.

В номинации «Лучший спектакль. Большая форма» победила постановка «Черные доски» Владимирского академического театра драмы с режиссером Владимиром Кузнецовым. Спектакль, посвященный столетию писателя Владимира Солоухина, создан по мотивам его произведений разных лет, стихов и автобиографических очерков.

«Новая волна»

Впервые в столице Татарстана прошел международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Мероприятие проводилось с 21 по 26 августа 2025 года в Казани на сцене концертного зала New Wave Hall. В конкурсе приняли участие 13 исполнителей из шести стран. Победителем «Новой волны — 2025» стал исполнитель Alex Lim из Казахстана.

Конкурсная программа продолжалась три дня. В первый конкурсный день участники представили музыкальные визитки, исполнив популярные песни своих стран. В последующие дни конкурсанты выступали с известными российскими хитами и композициями собственного сочинения, в том числе на родных языках.

Фестиваль завершился 26 августа гала-концертом и церемонией закрытия на сцене New Wave Hall. В заключительном концерте приняли участие Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Юрий Антонов и другие российские артисты.

Кинофестиваль «Алтын Минбар»

Сентябрь в культурном календаре Казани традиционно был связан с проведением международного кинофестиваля.

В 2025 году Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар», который проводится в столице Татарстана с 2005 года, собрал 845 заявок от кинематографистов из 67 стран. В конкурсную программу вошли 54 фильма из 22 стран.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 9 сентября в Казани. В рамках праздничной программы с концертным номером выступил оркестр «Казан нуры». Обладателем гран-при кинофестиваля в 2025 году стал триллер «Оплот стойкости» режиссера Николы Вукчевича (Черногория).

«Российская студенческая весна»

С 25 по 29 ноября 2025 года в Казани прошел XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» под девизом «Весна Победы», приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В столицу Татарстана приехали более 2,1 тыс. студентов из 82 регионов страны, представившие 899 конкурсных номеров в 10 творческих направлениях: вокал, танец, театр, мода, медиа и другие. Церемония закрытия состоялась 28 ноября в «Баскет-холле».

Казань принимала финал фестиваля в четвертый раз. Студенты Татарстана стали обладателями Гран-при в общекомандном зачете.

Культурный год в Казани начался весной с проведением IX Fashion Iftar и завершился «Студенческой весной», собравшим в столице Татарстана участников со всей страны.

Анна Кайдалова