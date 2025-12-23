Экс-глава Службы госбезопасности Грузии задержан за взятки

В Грузии задержан бывший глава Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили. Его обвиняют в получении взяток, сообщил генпрокурор Георгий Гваракидзе.

Григол Лилуашвили

Фото: ssg.gov.ge Григол Лилуашвили

Задержание провели сотрудники Генпрокуратуры и Службы госбезопасности. «Григол Лилуашвили... обвиняется в получении взяток по нескольким делам, находящимся в нашем производстве»,— рассказал генпрокурор на брифинге (цитата по ТАСС).

По версии следствия, господин Лилуашвили получил от турецкого инвестора $1 млн, а также 1,5 млн лари от грузинского бизнесмена. Также экс-главе СГБ якобы дали взятку в $1,3 млн за укрывательство «оппозиционных колл-центров». Помимо этого взятки ему давали строительные компании, передает «Интерфакс».

Расследование ведут по статье о заранее спланированном получении взяток в особо крупном размере группой лиц. Экс-чиновнику грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.