Петербуржец решил заработать на продаже частей огнестрельного оружия

Петербургская полиция установила отправителя частей огнестрельного оружия через сервис доставки. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Части оружия в почтовом отправлении обнаружила менеджер отдела и передала информацию правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконная пересылка оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов).

Полицейские задержали 43-летнего жителя дома № 9 по Суздальскому проспекту. При допросе он пояснил, что нашел части огнестрельного оружия в квартире знакомой его матери и решил продать, дав объявление в Сети. Там были детали к винтовке Мосина и карабин Маузера.

При обыске у женщины изъяли внушительное количество предметов, конструктивно схожих с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Петербурженка заявила, что квартира принадлежала ее отцу, он собирал военную атрибутику и предметы вооружения.

Позже дело переквалифицировали по п. «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ (сбыт основных частей огнестрельного оружия с использованием интернета). Фигуранта отправили под арест.

Татьяна Титаева

