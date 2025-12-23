Двух ульяновских подростков обвиняют в подготовке к теракту

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела двух несовершеннолетних жителей Заволжского района Ульяновска, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), приготовлении (ч. 1 ст. 30 УК РФ, до половины срока максимального наказания) к террористическому акту (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3, до 20 лет лишения свободы), а также двух эпизодах хулиганства организованной группой с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщило региональное СУ СКР.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2024 года двое несовершеннолетних обвиняемых (обоим по 15 лет) через Telegram присоединились к группам, пропагандирующим идеи National Socialism/White Power (NS/WP, «Национал-социализм / Белая власть» — международная неонацистская организация, признанная Верховным судом РФ террористической, ее деятельность в стране запрещена) и неонацистской сатанистской организации «Маньяки. Культ убийств» (МКУ, создана в 2019 году украинским неонацистом Егором Красновым, признана в 2023 году Верховным Судом РФ и в 2025 году парламентом Великобритании террористической). «Под влиянием идей, распространяемых в группе, обвиняемые совершали противоправные действия, фиксировали их на видеозаписи, распространяли идеи среди своего окружения»,— отмечают в СУ СКР. За видеоподтверждение своих акций подростки получали денежные средства от кураторов группы в криптовалюте. В период с ноября 2024 года по январь 2025 года подростки, пройдя онлайн-обучение, также изготавливали по месту жительства одного из них самодельные зажигательные устройства, которые они планировали применить при поджоге служебных автомобилей сотрудников полиции. Кроме того, в январе 2025 года подростки «дважды напали на незнакомых им мужчин по мотивам расовой и национальной ненависти», также фиксируя свои действия на телефон. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подростков задержали 22 января 2025 года совместными усилиями региональных управлений СКР, ФСБ и МВД России. Оба обвиняемых по решению суда были заключены под стражу. Один из них признал вину в полном объеме. Второй подросток, на счета которого приходило вознаграждение за акции, вину не признает, от дачи показаний отказывается.

В соответствии с российским законодательством, поскольку обвиняемые — несовершеннолетние, им грозит наказание не более 10 лет лишения свободы с отбыванием до совершеннолетия в воспитательной колонии и с последующим переводом в колонию общего режима.

В связи с тем, что обвинение связано с терроризмом, рассматривать уголовное дело будет Центральный окружной военный суд (Екатеринбург).

Сергей Титов, Ульяновск