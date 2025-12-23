Спикер Госсовета Удмуртии: парламент готов к полному запрету продажи вейпов

Госсовет Удмуртии (ГС УР) готов к принятию законопроекта о полном запрете вейпов, если региональным парламентам дадут такую возможность. Об этом рассказал председатель ГС УР Владимир Невоструев на пресс-конференции 23 декабря, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». По его словам, такой законопроект народные избранники были готовы принять еще на ноябрьской сессии, но рассматривать его без возможности реализации решения «смысла не имеет».

Об этом журналисты спросили господина Невоструев после принятия законопроекта о полном запрете продажи электронных сигарет Заксобранием Пермского края. «Они говорят, что с 1 марта ограничения вступят в силу, но вряд-ли это произойдет. Федеральное законодательство не позволяет нам (регионам.— "Ъ-Удмуртия") сегодня принимать такое решение»,— добавил спикер.

Отметим, что прокуратура Пермского края указала на преждевременность принятия решения Заксобранием о полном запрете вейпов, региональный парламент не имеет соответствующих полномочий.

«Серьезная работа по разработке данного законопроекта (речь идет о праве регионов устанавливать полный запрет.— “Ъ-Удмуртия”) ведется на федеральном уровне. Поступает множество различных предложений <...> Если будет дана возможность региональным парламентам принять полный запрет, то мы к этому готовы»,— рассказал господин Невоструев.

Он напомнил, что в конце года Госдума приняла законопроект о запрете розничной торговли вейпами, кальянами и жидкостями для электронных сигарет на остановках общественного транспорта. Он начнет действовать с 1 сентября. Председатель добавил, что 32 государства уже ввели полный запрет на продажу вейпов. В завершение он сослался на слова президента Владимира Путина, который в ноябре одобрил идею полного запрета на продажу вейпов в РФ.