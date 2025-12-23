Спикер Госсовета Удмуртии: парламент готов к полному запрету продажи вейпов
Госсовет Удмуртии (ГС УР) готов к принятию законопроекта о полном запрете вейпов, если региональным парламентам дадут такую возможность. Об этом рассказал председатель ГС УР Владимир Невоструев на пресс-конференции 23 декабря, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». По его словам, такой законопроект народные избранники были готовы принять еще на ноябрьской сессии, но рассматривать его без возможности реализации решения «смысла не имеет».
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Об этом журналисты спросили господина Невоструев после принятия законопроекта о полном запрете продажи электронных сигарет Заксобранием Пермского края. «Они говорят, что с 1 марта ограничения вступят в силу, но вряд-ли это произойдет. Федеральное законодательство не позволяет нам (регионам.— "Ъ-Удмуртия") сегодня принимать такое решение»,— добавил спикер.
Отметим, что прокуратура Пермского края указала на преждевременность принятия решения Заксобранием о полном запрете вейпов, региональный парламент не имеет соответствующих полномочий.
«Серьезная работа по разработке данного законопроекта (речь идет о праве регионов устанавливать полный запрет.— “Ъ-Удмуртия”) ведется на федеральном уровне. Поступает множество различных предложений <...> Если будет дана возможность региональным парламентам принять полный запрет, то мы к этому готовы»,— рассказал господин Невоструев.
Он напомнил, что в конце года Госдума приняла законопроект о запрете розничной торговли вейпами, кальянами и жидкостями для электронных сигарет на остановках общественного транспорта. Он начнет действовать с 1 сентября. Председатель добавил, что 32 государства уже ввели полный запрет на продажу вейпов. В завершение он сослался на слова президента Владимира Путина, который в ноябре одобрил идею полного запрета на продажу вейпов в РФ.