Ювелирный рынок Нижегородской области в январе-сентябре вырос на 13%

За девять месяцев 2025 года жители Нижегородской области потратили на ювелирные украшения более 5,7 млрд руб., подсчитали аналитики Sokolov на основе сведений «Сбер Аналитики», АКИТ, Росстата и собственных продаж. Рынок вырос на 13% к уровню прошлого года. На столько же увеличился и средний чек, он достиг 9,3 тыс. руб.

Рынок ювелирных украшений Нижнего Новгорода вырос на 11% за год, до 4,2 млрд руб., а средний чек — на 9%, до 10,6 тыс. руб. Это выше, чем в среднем по России (9,9 тыс. руб.).

Россияне в январе-сентябре потратили на ювелирные изделия 347 млрд руб. По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, ключевым фактором динамики рынка в этом году стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов.

Елена Ковалева