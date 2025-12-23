В МВД призвали сохранять спокойствие при получении сообщений с угрозами взрывов

МВД России советует сохранять спокойствие при получении сообщений с угрозами взрыва, захвата заложников и других преступлений. Главная задача организаторов подобных чатов — распространить панику среди населения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения»,— заявила госпожа Волк. По ее словам, отправители сообщений о взрывах и других преступлениях используют информацию из открытых источников для усиления иллюзии настоящей опасности.

Официальный представитель МВД рассказала, что в случае получения подобного контента нужно сохранять спокойствие и не пересылать эти материалы другим лицам. Как заявила Ирина Волк, такие действия способствуют распространению дезинформации. Большинство сообщений с такими угрозами не связаны с реальной опасностью, добавила госпожа Волк. По ее словам, при обнаружении подобных сообщений нужно отправить их в правоохранительные органы.