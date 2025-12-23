Жительницу Елабуги задержали по подозрению в убийстве

В Елабуге сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении смертельных ножевых ранений мужчине. Об этом сообщает пресс-служба отделения Росгвардии по Татарстану.

По словам подозреваемой, потерпевший пришел к ней домой и начал ее избивать. В ходе конфликта она схватила кухонный нож и нанесла ему несколько ударов в грудь.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили тело на диване в окровавленной футболке. Подозреваемая полностью признала свою вину, однако причины конфликта объяснять не стала.

Возбуждено уголовное дело.

Анна Кайдалова