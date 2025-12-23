В Татарстане хотят учредить новое звание для сотрудников войск нацгвардии

Власти Татарстана внесли в Госсовет республики законопроект о расширении перечня государственных наград республики и учреждении нового почетного звания — «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по Республике Татарстан». Соответствующий законопроект находится на предварительном рассмотрении.

Звание предлагается присваивать высокопрофессиональным военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии России за особые заслуги в обеспечении государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод человека, подготовке и воспитании кадров. Получатели должны состоять на службе в войсках национальной гвардии, как правило, не менее 10 лет.

Законопроект также предусматривает, что глава Татарстана вправе инициировать вопрос о награждении государственной наградой республики.

В пояснительной записке указано, что цель проекта закона — совершенствование правоотношений в сфере государственных наград Татарстана и повышение мотивации сотрудников войск национальной гвардии, выполняющих задачи по обеспечению безопасности и правопорядка в республике.

Анна Кайдалова