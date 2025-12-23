Трамп назвал The New York Times врагами народа

Публикации газеты The New York Times (NYT) представляют угрозу национальной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил издание во лжи.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters, Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters Дональд Трамп

«Их радикально левое, неуравновешенное поведение, написание лживых статей должно быть остановлено, — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Они настоящие враги народа».

17 октября Дональд Трамп подал иск к NYT, обвинив журналистов в попытке испортить его репутацию успешного бизнесмена и опорочить его имя во время президентских выборов в 2024 году. Редакция NYT, в свою очередь, обвиняет господина Трампа в попытке помешать независимой журналистике.