На Дону возбудили дела об организации незаконной миграции в пяти регионах России

В Ростовской области полицейские возбудили уголовные дела в отношении организаторов незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) в пяти регионах России. В настоящий момент правоохранители задержали 21 подозреваемого, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие считает, что участники группы с 2024 передавали в миграционные службы ложную информацию о целях визита иностранцев от имени подконтрольных коммерческих фирмы. Кроме того, они оформляли приглашения иностранцам для трудоустройства как высококвалифицированных специалистов. При этом приглашающая сторона не выполняла предусмотренные законом обязанности, что давало иностранцам возможность бесконтрольно передвигаться по России или использовать страну для транзита в европейские государства.

В ходе операции в шести регионах страны провели 65 обысков. Правоохранители обнаружили более 100 печатей юридических лиц, госучреждений, зарубежных организаций и посольств, электронные носители, документы и другие доказательства. Изъятые материалы содержат информацию о более чем 2 тыс. незаконно прибывших в Россию иностранных граждан. Более 100 из них уже допросили. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Соловьев