Вору в законе Рашиду Джамбульскому вынесли еще один приговор

Оренбургский областной суд вынес приговор 59-летнему вору в законе Рашиду Хачатряну, сообщили в прокуратуре региона. Криминальный авторитет осужден по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как выяснили следователи, в 2019 году Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, Рашид Оренбургский и Рашид Карабахский, занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя криминальное влияние на территориях Оренбургской области и Республики Татарстан.

«Он принимал личное участие во встречах "лидеров" криминальной среды, организовал и возглавил преступную группу, члены которой совершали вымогательства и хищения, а полученные в результате преступной деятельности денежные средства распределял между участниками криминального сообщества, кроме того, разрешал споры между лицами из уголовной среды», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Рашида Джамбульского к лишению свободы на 17 лет и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима со штрафом на сумму 300 тыс. руб. с ограничением свободы на 1 год.

Рашид Хачатрян уже отбывает срок, назначенный ему судом в Татарстане. В 2023 году Верховный суд Татарстана приговорил вора в законе к 18 годам колонии особого режима. Вместе с Рашидом Джамбульским были осуждены девять жителей Татарстана. Все они входили в состав ОПГ «Чистопольские». Следствие выяснило, что банда была разделена на две организованные преступные группы с четким распределением ролей при совершении преступлений. Первая занималась вымогательством денег у жителей и предпринимателей Чистополя путем угроз физической расправы и уничтожения имущества. Участники второй группы совершали мошенничества в отношении наследников квартир путем составления фиктивных справок и подделки подписей в документах.

Сабрина Самедова