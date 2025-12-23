«Вираж Макрона»

Елисейский дворец в ближайшее время определит, как и когда могут пройти новые переговоры между Москвой и Парижем. О желании возобновить общение с Владимиром Путиным ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. В Еврокомиссии в ответ на это сообщили, что приветствуют любые мирные усилия по Украине. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, возможно ли возобновление диалога между Россией и представителями Европы, и если да, то на каких принципах.

Одной из сенсаций минувшей недели стало неожиданное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе надо восстановить диалог с Москвой. Очень быстро на эту идею позитивно отреагировали в Кремле. И тотчас же Париж дал понять, что телефонный разговор между президентами Франции и России возможен уже в скором времени. Для нынешнего хозяина Елисейского дворца столь резкие повороты, иногда на 180 градусов, весьма характерны. Достаточно вспомнить, что в первые недели после начала СВО Макрон занимал гораздо более умеренную позицию, чем большинство его западных коллег. Он сделал возмутившее Киев заявление, что Россию нельзя унижать, беседовал по телефону с Владимиром Путиным и, как казалось, хотел понять его логику. Затем последовал типично макроновский вираж: президент Франции стал одним из самых решительных сторонников Киева в Европе, а в Москве его начали воспринимать как едва ли не главного европейского ястреба. Особенно после появления идеи ввода на Украину западных военных контингентов из стран, входящих в «коалицию желающих». Эта инициатива во многом ассоциировалась именно с Макроном. Французский президент, пожалуй, наиболее часто из всех европейских политиков общался с Владимиром Зеленским, неизменно выражая ему безоговорочную поддержку и дружеское расположение.

Но вот, похоже, наступил момент очередного разворота. И дело даже не только в предложении возобновить диалог с Владимиром Путиным. Согласно многочисленным утечкам в СМИ, именно Макрон сыграл ключевую роль в том, что на брюссельском саммите ЕС были сорваны планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца использовать для финансирования Украины в ближайшие два года замороженные российские активы. Макрон, которого Мерц и фон дер Ляйен считали единомышленником, в последний момент переметнулся в лагерь скептиков, где и так уже были такие влиятельные политики, как итальянский премьер Джорджа Мелони и глава бельгийского правительства Барт Де Вевер. После этого поменялся весь баланс сил.

Если верить публикациям в западной прессе, действия Макрона были восприняты канцлером Германии как удар в спину. Но французского президента это, похоже, не особо смущает.

Он поймал новую волну и, видимо, считает, что политическая конъюнктура изменилась. Вернулись времена классической дипломатии, гибкости, прагматизма и разумных компромиссов. Чтобы не остаться за бортом возглавляемого Соединенными Штатами мирного процесса, Макрон стремится, пока не поздно, в него встроиться. Насколько можно судить по первой реакции из Москвы, там готовы возобновить диалог с европейцами. Есть, однако, одно предварительное условие — диалог этот должен вестись на двустороннем уровне. То есть Россия с Францией, Россия с Германией, Россия с Бельгией. Чего в Москве хотели бы избежать, это общения с коллективной Европой, которая ассоциируется с непримиримыми антагонистами России — Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас. В общем, если Эмманюэль Макрон хочет содержательного общения с российским коллегой, ему надо выступать в качестве именно французского, а не европейского политика. Тогда есть шанс хоть в чем-то найти общий язык и хоть о чем-то договориться.

Максим Юсин