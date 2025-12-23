Куйбышевская магистраль разработала 27 новых маршрутов грузовых поездов

Куйбышевская железная дорога разработала 27 новых маршрутов грузовых поездов в период с января по ноябрь 2025 года. Это позволило увеличить объемы перевозок и расширить географию грузовых потоков. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отправка контейнеров на экспорт была организована со станций Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, а также Татарстана, Башкортостана и Мордовии. Кроме того, осуществлялись перевозки во внутреннем сообщении из Самарской области и Республики Башкортостан.

За 11 месяцев текущего года Куйбышевская железная дорога отправила свыше 800 грузовых поездов, обеспечив дополнительную перевозку 1,4 млн тонн грузов. Партнеры магистрали также активно используют контейнерные поезда и грузовые экспрессы: за указанный период было сформировано около 715 таких составов, перевезших 1,5 млн тонн грузов.

Андрей Сазонов