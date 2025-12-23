Петербург не попал в топ-3 региона по объему рынка «первички»

Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в тройку лидеров по объему первичного рынка жилья в России. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные внутренней брокерской аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По оценке аналитиков, в Москве объем первичного рынка составляет 3,2 млн кв. м (53 140 квартир и апартаментов), в Краснодаре — 2,6 млн кв. м (51 268 лотов), в Ростове-на-Дону — 1,6 млн кв. м (32 950 лотов). В Санкт-Петербурге, по данным компании, предложение достигло 1,5 млн кв. м, что соответствует 32 861 лоту на первичном рынке.

В число других крупных локаций по объему первичного рынка также вошли Екатеринбург (1,4 млн кв. м, 27 413 лотов), Воронеж (1,1 млн кв. м, 21 566 лотов), Новосибирск (884,6 тыс. кв. м, 16 893 лота), Крым (786,5 тыс. кв. м), Красноярск (615,5 тыс. кв. м, 11 073 лота) и Уфа (527,8 тыс. кв. м, 10 920 лотов).

Наиболее заметный рост объема предложения за год зафиксирован в Крыму — на 55,7% к концу 2024 года. В Воронеже показатель увеличился на 20,8%. Еще в четырех городах из топ-10 прирост составил от 1,6% до 9,9%.

Артемий Чулков