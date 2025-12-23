«Мясокомбинат Казанский» оштрафовали на 700 тысяч за сальмонеллу в продукции

В продукции «Мясокомбината Казанского» выявили сальмонеллу. Компанию оштрафовали на 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ «Мясокомбинат Казанский» оштрафовали на 700 тысяч рублей за сальмонеллу

Проверку ООО «Мясокомбинат Казанский» начали после информации о выявлении в обороте продукции, не соответствующей требованиям техрегламента. В ходе лабораторных исследований в мясном полуфабрикате предприятия были обнаружены патогенные микроорганизмы. Несоответствующая продукция была утилизирована.

По итогам проверки в отношении компании составили протокол по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ и назначили штраф.

Ранее в 2025 году предприятие уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение — тогда штраф составил 300 тыс. руб.

Анна Кайдалова