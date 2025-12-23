«Пока это лишь наработки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении определенного прогресса на переговорах в Майами. Делегации Москвы и Киева возвращаются из США после консультаций с американской стороной по мирному урегулированию. В Кремле ранее отрицательно оценили поправки, который Украина и Европа внесли в первоначальный документ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что до Нового года удастся достичь какого-либо прорыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российские и украинские переговорщики вернулись из Майами с доработанным проектом мирного плана, который носит имя Дональда Трампа. По крайней мере, представители Киева говорят, что у них на руках новый документ. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Зеленский, подготовлен рамочный проект из 20 пунктов. Конечно, он неидеальный, однако есть существенное продвижение вперед. Речь идет о согласии по гарантиям безопасности Украине между Киевом, Европой и США. Как отметил украинский президент, выглядит все это сегодня достаточно достойно, но пока остается наработками. Однако важно то, что это не просто требования Украины, а трехсторонний компромиссный вариант, одобренный союзниками. Теперь слово за Москвой.

В Кремле также подтвердили, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев завершил переговоры в Майами и его ждут с отчетным докладом. Общался он исключительно с американцами, с украинцами не пересекался. Диалог, по его собственным словам, прошел конструктивно. Однако ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что не в восторге от указанных выше поправок в тот самый мирный план Дональда Трампа. Российская сторона, вероятно, также внесла в него свои коррективы, и их, должно быть, продолжат обсуждать на самом высоком уровне. Вместе с тем Кирилл Дмитриев недвусмысленно намекнул на то, что хотел быть увидеть коллегу Уиткоффа в Москве, может быть, в составе делегации. Нельзя исключать, что речь об этом зашла, так как теперь лучше поговорить в родных стенах, как раньше, без Украины и Европы. Негласно считается, что переговоры в российской столице идут лучше, чем на стороне.

Камень преткновения — это так называемый территориальный вопрос. То есть Москва требует, чтобы ВСУ полностью ушли из Донбасса. Зеленский против, в последнее время он говорил о так называемом зеркальном выводе войск. То есть Украина отводит войска на определенное расстояние, и Россия поступает так же. Однако, как можно понять, при соответствующих гарантиях безопасности в этой части можно поискать некий компромисс. Второй острый вопрос — это контроль над Запорожской АЭС. Предлагается совместное использование станции при американском посредничестве и контроле, видимо, за соблюдением безопасности. Естественно, и прибыль тоже делится в определенных пропорциях. Вашингтон своего не упустит. Можно отметить, что на сегодня поводов для оптимизма немного, окончательные выводы делать пока рано. Слово, как обычно, за Дональдом Трампом, ибо 25 декабря, дата дедлайна, который он установил, неуклонно приближается.

Дмитрий Дризе