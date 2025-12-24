Стратегия роста

В условиях экономической неопределенности рынок товаров для сна постепенно смещается в сторону более доступных сегментов. Тем не менее интерес к качественным и здоровьесберегающим решениям по-прежнему сохраняется. О перспективах развития отрасли, инновационных разработках и о том, как рынок товаров для сна в России и СКФО адаптируется к новым реалиям, в своем интервью рассказывает основатель компании «Территория сна» Юлия Чеснокова.

Основатель компании «Территория сна» Юлия Чеснокова

Фото: из личного архива Юлии Чесноковой

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке товаров для сна?

— Рынок товаров для сна сегодня сместился в бюджетные сегменты, но сам рынок не исчез. Люди продолжают приобретать новые матрасы и кровати, и, когда приходит время обновить спальное ложе они делают покупки, а не откладывают их. Кризис потребительского рынка как в России, так и в мировой экономике действительно существует. В России серьезно сказался на спросе товаров для сна затихший рынок ипотечного кредитования. Однако это, по моему мнению, лишь отложенный спрос. Вспомните, что происходило с нами в начале пандемии: все находились в выжидательной позиции, но, как только началась «оттепель», рынок рванул. Подобное происходит и сейчас. Огромные суммы денег скопились на счетах граждан благодаря высоким процентам по депозитам, и как только ситуация в стране и мире стабилизируется, эти средства пойдут в рынок. И тогда мы, производители и строители, будем только успевать реагировать на спрос.

— Как «Территория сна» адаптируется к меняющейся экономической ситуации?

— Кризис для любого предприятия — это возможность «почистить перышки», «навести марафет» на своих заводах, собрать сильную команду и научить людей работать слаженно даже в самых сложных ситуациях. У нас в компании «Территория сна» происходит перезагрузка и подготовка к новым этапам. Мы проводим обучающие тренинги по стрессоустойчивости и командообразованию — мы развиваемся. Мне кажется, что одно из сильных качеств любого предпринимателя — способность подстраиваться под изменения рынка, быть гибким и понимать, что сейчас будет продаваться лучше, а что стоит отложить. Поэтому у нас широкий ассортимент товаров в линейке «Территория сна», который позволяет адаптироваться к сезонным изменениям и потребительским предпочтениям, предлагая покупателям именно то, что они хотят.

— Сталкиваетесь ли вы с проблемами в цепочках поставок, касающимися сырья или комплектующих? Как компания минимизирует логистические риски?

— Даже когда мы выходили на большие объемы закупок, старались обходиться без импортных товаров. Тем не менее Китай и Турция продолжают помогать нам с сырьевыми ресурсами в тех областях, где российская промышленность пока еще недостаточно сильна. За последние несколько лет мы приятно удивлены возможностями российских поставщиков и с удовольствием меняем иностранных партнеров на отечественных. Это значительно ускоряет производственный процесс и сокращает время от получения сырья до выхода готовой продукции. Мы видим, что российские производители способны предложить высокое качество и конкурентоспособные цены, что позволяет нам не только улучшать наши бизнес-процессы, но и поддерживать экономику страны.

— Какие инновации «Территория сна» считает ключевыми для своего развития в ближайшие годы? Есть ли у компании собственные разработки, например, в области «умных» матрасов или персонализированных решений для сна?

— Инновации — это наша движущая сила. Если раньше мы спали на перьевых подушках и укрывались ватными одеялами, то сегодня шагнули далеко вперед благодаря новым технологиям. Наша компания умеет создавать премиальные и люксовые продукты: матрасы с терморегуляцией для жарких регионов, с антибактериальными добавками, матрасы с усиленной поддержкой для тяжеловесов. Я сама с удовольствием пользуюсь нашими подушками из пенного материала с эффектом памяти — это один из лучших продуктов для тех, кто считает, что ортопедические подушки неудобны. Мы используем материал, изготовленный методом пневматики. Таким образом, пена деликатно подстраивается под все изгибы шейного отдела. Многие производители сегодня акцентируют внимание на многослойности матрасов, создавая так называемую маркетинговую составляющую. Однако в качественном изделии важны грамотные компоненты и правильно собранный «пирог», чтобы обеспечить комфортный и здоровый сон. А здоровье — это главное!

— Какова стратегия развития вашей фирменной сети и партнерских каналов? Где вы видите основные точки роста?

— Традиционная розница по-прежнему важна для определенной категории покупателей, но уже только ленивый не пользуется интернет-каналами. Поэтому наши попытки развивать розничные каналы сбыта пока не принесли ожидаемых результатов. При этом мы создали большой ассортиментный шоурум. Мы имеем собственный сайт «Территория сна» (shop-tersna.com), активно работаем через известные социальные сети и предоставляем информационную поддержку через рекламные кампании с блогерами. Все это объединено в единую систему работы с клиентами в CRM. С 8:00 до 22:00 мы подробно консультируем наших клиентов и покупателей. Мы предоставляем много рекомендаций по подбору подушек и матрасов в зависимости от характера сна и комплекции человека. И люди возвращаются к нам, ведь если им удобно, они будут советовать нас близким. Мы предлагаем высококачественные товары по приемлемым ценам. Отказавшись от громкой рекламы и традиционной розницы, мы активно используем интернет-каналы, что позволяет значительно экономить на складских и торговых площадях. Раздутые рекламные бюджеты составляют значительную часть цены товаров у наших именитых конкурентов. За восемь лет работы у нас сформировалась преданная клиентская база — люди, которые, куда бы ни переезжали, знают, что матрасы, подушки, одеяла и постельное белье — это «Территория сна». Доверие к компании стало ключом к нашему успеху, что важно как для индивидуальных клиентов, так и для корпораций, которым необходима своевременная доставка заказов.

— Какие маркетинговые инструменты оказались наиболее эффективными для вашей целевой аудитории?

— На начальных этапах мое имя и авторитет помогали привлекать внимание. С ростом компании мое присутствие на экранах социальных сетей стало менее заметным, но информативные ролики о наших изделиях продолжают оставаться в активном использовании. Современные реалии требуют быстрой реакции: шортсы, рилсы и короткие видео становятся важными инструментами для привлечения клиентов. Время дизайнеров, технологов и искусственного интеллекта — это то, что помогает нам создавать привлекательный контент и быстрее находить отклик в сердцах наших клиентов.

Сегодня «Территория сна» — это команда профессионалов, работающих над масштабными проектами. Наш бренд стал известным именем, а развитие происходит благодаря усилиям всей нашей команды специалистов.

— Какие финансовые результаты и планы по расширению?

— Финансовые результаты компании за пос­­ледний отчетный период демонстрируют стабильный рост. Как говорил один уважаемый экономист, «к нулю расти просто». Мы уже далеко не на нулевой отметке, и уверенный рост нашей компании продолжается. Платим НДС и регулярно вносим значительные суммы налогов в бюджет, что свидетельствует о нашей социальной ответственности. Чтобы поддерживать рост, мы активно инвестируем в технологии. За последние три года мы трижды увеличивали мощности наших матрасных линий, постоянно оснащающих производство новым оборудованием. На данный момент перед нами стоит амбициозная цель — строительство собственного завода. Все наши усилия сосредоточены на этом проекте. Мы стремимся создать производственный корпус, соответствующий самым высоким стандартам качества и безопасности, чтобы сотрудники приходили на работу с удовольствием и гордились тем, что работают в нашей компании.

Следующим шагом станет выход на Минпромторг России. Для обеспечения заказов нашему предприятию важно быть включенным в официальный реестр производителей страны.

— Какой вы видите «Территорию сна» через пять лет? Каковы долгосрочные цели компании?

— «Территория сна» активно исследует возможности взаимодействия со смежными велнес-индустриями. Мы тесно сотрудничаем с сомнологами и врачами, которые помогают нам с точки зрения физиологии разрабатывать правильные изделия для сна. В век технологий мы наблюдаем рост интереса к научным методам улучшения качества сна и начинаем изучать новейшие решения в этой области. В ближайшем будущем мы запустим продукты, которые будут включать матрасы с особыми прошивками, ткани с инновационными нитями для комфортного сна, а также аппаратуру, способствующую расслаблению нервной системы перед сном. Через пять лет «Территория сна» станет смарт-компанией, обеспечивающей каждому клиенту здоровый и комфортный сон. А качественный сон — это залог долголетия!

