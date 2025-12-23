СКР выясняет, била ли знакомого ножом в живот 16-летняя жительница Началово

В Астраханской области 16-летняя девушка подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) своему знакомому. Уголовное дело было возбудил Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР России по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 7 декабря 2025 года в квартире в селе Началово Приволжского района. В ходе конфликта между компанией молодых людей, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила 18-летнего знакомого ножом в живот.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Следственный комитет просит граждан, обладающих информацией об этом происшествии, обратиться в ведомство.

Никита Маркелов