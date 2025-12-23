Французский президент уходит в море

Франция начинает строительство нового авианосца. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон объявил не в Париже и не на верфях Сен-Назера, а на военной базе близ Абу-Даби, выступая перед французскими военнослужащими. «Этот авианосец станет иллюстрацией мощи нашей нации»,— заявил президент, добавив, что сам станет «гарантом выполнения этого обязательства». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Будущий флагман французского флота заменит нынешний атомный авианосец «Шарль де Голль» к 2038 году. К этому решению Франция шла несколько лет. Проектирование начали еще в 2018 году, в декабре 2020-го о нем было объявлено публично, а в 2023 году о проекте сообщил тогдашний министр обороны, нынешний премьер Себастьен Лекорню. Теперь из стадии чертежей и расчетов корабль переходит в стадию реального строительства. Стоимость его будет объявлена в феврале, во время визита президента на верфи в Сен-Назере, но предполагается, что в бюджете на него будет отведено около €10,2 млрд.

Новый авианосец (его имя пока неизвестно) станет самым крупным боевым кораблем в истории французского флота и самым большим в Европе.

Длина — 310 м, ширина — более 85 м, полное водоизмещение— 78 тыс. тонн. Для сравнения: «Шарль де Голль» имеет длину 261 м, ширину — 64 м, водоизмещение — около 42,5 тыс. тонн. Корабль по габаритам приблизится к американским авианосцам последнего поколения типа «Джеральд Форд», которые достигают 333 м в длину и 100 тыс. тонн водоизмещения. Экипаж составит около 2 тыс. человек: 1,2 тыс. моряков, около 500 человек авиагруппы, 200 технических специалистов и около 100 офицеров.

Как и его предшественник, авианосец получит ядерную энергетическую установку, которая даст ему возможность проходить в сутки до 1 тыс. км. Максимальная скорость корабля достигнет 27 узлов. Энергия будет использоваться не только для движения, но и для питания всех систем корабля, включая катапульты для самолетов. На авианосце будет размещено не менее 40 летательных аппаратов. В их числе — Rafale Marine стандарта F5, самолет нового поколения NGF, разрабатываемый совместно с Германией и Испанией. На борту предусмотрены два-три самолета дальнего радиолокационного обнаружения, пять-шесть вертолетов и до десятка легких беспилотников различного типа. Новый корабль рассчитан на ведение боевых действий высокой интенсивности, с увеличенным числом взлетов и посадок и использованием более тяжелых летательных аппаратов. В отличие от «Шарля де Голля», он сможет одновременно принимать самолеты и запускать их с катапульт.

Вокруг проекта не первый год идут споры. Речь идет не только о баснословной стоимости корабля. Авианосец не сможет выполнять свои функции без поддержки.

В любой военной экспедиции он входит в состав авианосной ударной группы. Это не только самолеты, которые на нем базируются, но и корабли, которые его защищают: специализированные фрегаты противолодочной и противовоздушной обороны, атомная ударная подводная лодка и судно снабжения. Группу защиты необходимо не только сформировать, но и постоянно поддерживать в боевой готовности, то есть за это платить.

Остается открытым вопрос и о необходимости второго корабля. Французские авианосцы прежнего, неядерного поколения «Клемансо» и «Фош», построенные в середине-конце 1950-х годов, были выведены из состава флота в 1997 и 2000 годах. С тех пор Франция лишилась постоянного присутствия авианосной группы в море: «Шарль де Голль» около 35% времени проводит в порту.

В качестве варианта рассматривается и возможность реконструкции «Шарля де Голля», состоящего на морской службе с 2001 года. Во время его следующего ремонта в 2027–2028 годах состояние реакторов будет тщательно проверено, и, если технические условия позволят, их дополнительная перезагрузка продлит активную жизнь корабля еще на пять-десять лет.

У военных специалистов есть и сомнения в том, не будет ли сам класс самых мощных на сегодня военных кораблей — плавучих военных аэродромов — поставлен под сомнение развитием умных ракет и беспилотников, способных в будущем подавить численным превосходством противовоздушную оборону любого корабля. Так военная авиация «отменила» линкоры во Вторую мировую войну.

Еще одна угроза проекту — грядущая смена главнокомандующего. «Во времена хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись»,— обосновал проект глава государства, выступая перед французскими военными, прежде чем разделить с ними традиционный рождественский ужин. Однако Эмманюэлю Макрону осталось руководить страной и армией меньше полутора лет. Никто не может поручиться, что корабль, как это бывало в истории многих стран, не останется на верфях недостроенным памятником президентским амбициям.

Алексей Тарханов