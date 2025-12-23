Продажи жилья в новостройках Перми за год выросли на 6,3%
В Перми продажи первичного жилья за январь — ноябрь 2025 года выросли на 6,3%, до 7,725 тыс. квартир. За аналогичный период 2024 года было продано 7,267 тыс. квартир. Об этом сообщают аналитики «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Кроме Перми, продажи превысили результаты 2024 года в Нижнем Новгороде (на 34,6%), Омске (16,1%), Ростове-на-Дону (8,3%), Казани (2,3%) и Москве (1,0%). При этом существенно сократились продажи по сравнению с прошлым годом в Челябинске (–19,1%), Краснодаре (–22,7%) и Красноярске (–25,0%).
В период с января по ноябрь 2025 года российские девелоперы реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах. Это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (522 тыс. шт.).