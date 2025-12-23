Продажи жилья в новостройках Перми за год выросли на 6,3%

В Перми продажи первичного жилья за январь — ноябрь 2025 года выросли на 6,3%, до 7,725 тыс. квартир. За аналогичный период 2024 года было продано 7,267 тыс. квартир. Об этом сообщают аналитики «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме Перми, продажи превысили результаты 2024 года в Нижнем Новгороде (на 34,6%), Омске (16,1%), Ростове-на-Дону (8,3%), Казани (2,3%) и Москве (1,0%). При этом существенно сократились продажи по сравнению с прошлым годом в Челябинске (–19,1%), Краснодаре (–22,7%) и Красноярске (–25,0%).

В период с января по ноябрь 2025 года российские девелоперы реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах. Это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (522 тыс. шт.).